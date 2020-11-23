Москва, , 10:21 — REGNUM С каждым годом всё меньше жителей России делают домашние заготовки на зиму. В 2019 году заготовки сделали 33% опрошенных, приводит данные исследования ИХ «Ромир».

Читайте также: Жители России начали отказываться от домашних заготовок

В 2015 году домашние консервы из собственного урожая делали 47% россиян, а в 2011 году — 50% российских граждан.

Имеют свой огород 89% дачников. Делают заготовки из собственного урожая 88%. Ходят в лес за грибами и ягодами 36%, заготавливают на зиму — 76%.

Опрос проведен в ноябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за восемь лет на 17% уменьшилось число граждан, делающих домашние заготовки на зиму.

Читайте также: Жители России назвали любимые виды домашних заготовок

Читайте развитие сюжета: Делягин считает общество РФ менее жизнеспособным, чем раньше