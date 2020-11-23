Москва, , 10:23 — REGNUM Ущерб, который в 2020 году нанесен российскими предприятиями природе, составляет 234,7 миллиарда рублей, что почти в десять раз больше в сравнении с прошлым годом. Об этом 23 ноября сообщил начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев в интервью РИА Новости.

«В 2020 году произведено 632 расчета размера вреда на сумму 234,7 миллиарда рублей», — заявил он, добавив, что из этого числа 296 расчетов на сумму 227 миллиардов рублей относятся к причинению вреда водным объектам и ещё 336 расчетов на сумму 7,7 миллиарда рублей — к почвам.

При этом Чернышев уточнил, что в минувшем году было сделано в общей сложности 817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда рублей, куда входит 12,3 миллиарда рублей ущерба водным объектам и 7,9 миллиарда рублей — почвам.

Также начальник управления Росприроднадзора указал, что предприятия должны возмещать рассчитанный специалистами ведомства вред природе, однако, по словам Чернышева, только 0,01% взысканий из данного числа оплачивается в добровольном порядке, остальные Росприроднадзор требует возмещать через суд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за восемь лет улучшились показатели качества атмосферного воздуха, а с 2019 года доля проб воздуха с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ снизилась в 2,29 раза по сравнению с 2012 годом