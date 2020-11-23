Москва, , 10:19 — REGNUM На фоне планов ввести плату за движение по рекам в Госдуме ожидают взимания платы за переход улиц.

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«Дурной пример заразителен: платные дороги, в том числе в городе, а теперь и по реке. Пешеходы — готовьтесь!» — прогнозирует депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Росморречфлота Александра Пошивая, в России планируют брать плату за движение по рекам: платным станет прохождение участков рек, на которых модернизируется инфраструктура, сказал он в ходе форума «Транспортная неделя 2020».