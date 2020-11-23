Новосибирск, , 10:19 — REGNUM В детских садах Новосибирска коронавирусом заразились 26 детей. В 18 учреждениях 20 групп находится на карантине. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

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"В школах 87 учеников с ковидом. Только в лицее № 22 один класс на карантине, остальные школы работают в обычном режиме», — цитирует «Сиб.фм» Локтя.

В Новосибирской области, по данным министра образования региона Сергея Федорчука, на контроле находятся 192 человека с коронавирусом: 83 ученика и 109 взрослых. В городе Бердске на карантин по коронавирусу отправлен один класс.