Уфа, , 10:21 — REGNUM Законопроект о конфискации автомобилей у водителей, которые не в первый раз садятся за руль в нетрезвом состоянии, 23 ноября поручил разработать глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, к 2030 году в Башкирии число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не должно превышать 160 человек в год. При этом в текущем году на дорогах республики погибло 404 человека, хотя ранее была поставлена задача, чтобы число погибших не превышало 400 человек в год.

В результате Хабиров поручил организовать к середине декабря большое совещание на тему безопасности дорожного движения. Кроме этого, он поручил чиновникам совместно с государственным собранием региона разработать законопроект по конфискации автотранспортных средств у водителей, которые не в первый раз садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также обратиться с этим законопроектом в Государственную думу РФ.

Он подчеркнул, что многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нетрезвых водителей, и они убивают детей. Поэтому их нужно лишать автомобилей.

Хабиров заявил, что не является сторонником жестких мер, но жизнь вынуждает принимать подобные решения.

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