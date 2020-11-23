Ташкент, 23 ноября 2020, 10:13 — REGNUM В Ташкенте возобновят междугородние автобусные рейсы, отмененные из-за непогоды 19 ноября, сообщили в Телеграм-канале автовокзала столицы Узбекистана.
Междугороднее сообщение возобновят с 24 ноября. Автовокзал Ташкента обслуживает рейсы по 17 направлениям. Транспортное сообщение в Узбекистане были приостановлено из-за сильного гололеда и непогоды.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября некоторые регионы Киргизии, Узбекистана и Казахстана остались без электричества из-за аварии в единой энергосистеме. Сбой произошел из-за отключения ЛЭП 500 кВ, вызванного скачком мощности из-за аварийного отключения двух энергоблоков в республике.
Причиной отключений в Узбекистане стала непогода и резкий рост нагрузки из-за снижения температуры.
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