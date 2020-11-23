Чита, , 10:25 — REGNUM Первое судебное заседание с участием присяжных по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части, прошло 23 ноября в Читинском гарнизонном военном суде. Журналистов попросили покинуть зал, сообщает ТАСС.

Суд постановил, что заседания будут открытыми, но в зале представителям СМИ не хватило мест. Заседание начали с изучения фотографий с места стрельбы и найденных улик. Шамсутдинов рассказал о неуставных отношениях в части.

Адвокат Руслан Нагиев после заседания сообщил, что Шамсутдинов даёт последовательные показания, ничего в них не изменив с первого допроса. Он не юлит и не обманывает, его самочувствие нормальное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рядовой срочной службы Шамсутдинов признал вину в расстреле своих сослуживцев в Забайкальском крае в октябре 2019 года. Тогда погибли восемь человек, ещё двое получили ранения.