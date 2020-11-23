Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3958 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 23 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 108 690 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 89 170 победили инфекцию, в том числе 3531 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1012 человек с диагнозом COVID-19, из них 36 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6221 пациента, в оборудованных гостиницах — 3736. На карантин поместили 2137 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки было выявлено 4048 носителей SARS-CoV-2, что является максимальны показателем для страны за время пандемии. В тот же период 3856 ранее заразившихся коронавирусом медики признали здоровыми.

Стоит отметить, что ранее неправительственная организация (НПО) «Ассоциация клиник Грузии» опубликовала заявление, в котором министра здравоохранения страны Екатерину Такарадзе обвинили в некомпетентности. Общественники потребовали ее отставки.

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