Анкара, , 10:11 — REGNUM Граждане Турции пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции бесплатно. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, его слова приводит газета Hurriyet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет», — заявил он.

Также Коджа рассказал, что турецкие власти закончили переговоры с китайским производителем вакцин Sinovac, а также стороны подписали все необходимые документы и прошли все необходимые юридические процедуры.

Кроме того, как уточнил глава турецкого минздрава, в настоящее время как минимум 10 млн доз вакцины от SARS-CoV-2 китайского производства уже направлено в Турцию.

При этом он отметил, что в стране идет процесс выдачи лицензий вакцинам других производителей.

«Когда процесс лицензирования завершится, будет разрешена продажа этих вакцин в аптеках», — добавил Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Турции выявлено в общей сложности 446 822 носителя коронавирусной инфекции.