Стокгольм, , 10:12 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен 22 ноября в 19:01 по местному времени (GMT+1) выступил с обращением к нации в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Во время своей речи глава правительства недвусмысленно дал понять, что ситуация с распространением коронавируса в стране крайне напряженная. Об этом в своей статье сообщил журналист газеты Aftonbladet Оскар Фошберг.

«То, что мы сейчас делаем как страна — неправильно, и мы от этого пострадаем. А тому, что мы делаем правильно, мы будем радоваться позже», — заявил премьер-министр Лёвен.

Глава правительства также призвал всех граждан Швеции следовать рекомендациям властей и брать на себя ответственность в общем деле борьбы с пандемией.

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«То, что мы делаем сейчас, повлияет на то, как мы будем праздновать День Святой Люсии, на то, как мы будем отмечать Рождество. На то, кто останется в живых, чтобы встретить это Рождество. Мои слова могут показаться резкими, брутальными; но на самом деле они настолько резки и брутальны, насколько жестока реальность», — предупредил премьер-министр.