Стокгольм, 23 ноября 2020, 10:12 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен 22 ноября в 19:01 по местному времени (GMT+1) выступил с обращением к нации в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Во время своей речи глава правительства недвусмысленно дал понять, что ситуация с распространением коронавируса в стране крайне напряженная. Об этом в своей статье сообщил журналист газеты Aftonbladet Оскар Фошберг.
Глава правительства также призвал всех граждан Швеции следовать рекомендациям властей и брать на себя ответственность в общем деле борьбы с пандемией.
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