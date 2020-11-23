Воронеж, , 10:05 — REGNUM Восьмибалльные пробки были зафиксированы утром 23 ноября в Воронеже после сильного снегопада, который начался утром и продолжается до сих пор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным сервиса Яндекс. пробки, наиболее сложная ситуация с заторами наблюдалась на Московском проспекте и улице Плехановской, на улицах Остужева, Тимирязева, 45 Стрелковой дивизии, 9 Января, Шишкова. На 10:00 уровень заторов снизился до шести баллов. Судя по картам, произошло несколько аварий.

О снегопаде воронежцев накануне предупредили синоптики, а также администрация города.

«Особо опасные участки дорог, магистрали, улицы с интенсивным движением и с маршрутами общественного транспорта были обработаны песко-соляной смесью. В связи с тем, что продолжается снегопад, на дорогах наблюдается «каша», как результат обработки», — уточнили в мэрии.

В администрации города обещают очистить дороги «до асфальта» в сжатые сроки после окончания осадков.