Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM Власти Ростовской области не принимали решения о соблюдении карантина приезжими. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

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«Не было такого решения. На заседании штаба говорилось об учёте всех въезжающих трудовых мигрантов, возвращающихся с трудовых вахт», — уточнила начальник пресс-службы донского губернатора Ирина Четвертакова.

ИА REGNUM напоминает, что заседание регионального оперштаба состоялось 19 ноября. В ходе совещания стало известно, сколько пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Также было сказано, что в лечебницах Ростова-на-Дону в ближайшее время будет сформирован суточный запас медицинского кислорода.

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