Горно-Алтайск, , 09:59 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число зарегистрированных случаев за весь период эпидемии достигло 10 587.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, а также девяти районов. Большинство из них были обследованы после появления признаков заболевания. В числе новых носителей 11 детей.

«За прошедшие сутки выздоровели 25 пациентов. По данным на 23 ноября, за весь период в регионе выздоровели 8333 человека. Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 136 895 человек, за отчетные сутки исследовано 588 проб», — добавили в штабе.

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