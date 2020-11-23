Кунгур, Пермский край, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае кунгурский конноспортивный клуб просит жителей пожертвовать деньги на спасение лошади, которую через неделю могут пустить на мясо. Для выкупа животного необходимо собрать 60 тыс. рублей.

В клубе отметили, что кобыла русской рысистой породы по кличке Лесть 16 лет работала на людей и несла всевозможные нагрузки, помогая человеку. Была красивой и статной лошадью. Попав в руки не добросовестных людей подвергалась избиению. В дальнейшем животное лечили, при этом продолжая на ней занятия. Лошадь ежегодно приносит жеребят. В настоящее время она беременная.

«В итоге сейчас мы видим забитое, плохо передвигающееся животное, которому любое прикосновение приносит боль», — сказали в зоозащитники и добавили, что кобыла находится на волоске от смерти.