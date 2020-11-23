Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM На Площади 1905 года в Екатеринбурге начались работы по возведению ледового городка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Место для строительства уже отгородили. До демонтажа ледовых скульптур (намечен на 18−24 января 2021 года) на площади закроют автостоянку.

Новогоднюю ель установят к 28 декабря 2020 года. На площадке будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовый городок в этом году появится в усечённом формате из-за пандемии COVID-19. Не будет аттракционов и ледовой горки.

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