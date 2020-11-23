Абакан, , 09:57 — REGNUM Информацию о смерти бывшего главы Хакасии Виктора Зимина подтвердил нынешний губернатор региона Валентин Коновалов.

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«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича», — говорится на странице Коновалова в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин, руководивший Хакасией с 2009 по 2018 год, скончался 23 ноября в Москве на 59-м году жизни. В последнее время он занимал пост заместителя гендиректора ОАО «РЖД» — начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

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В августе 2020 года Зимина госпитализировали с коронавирусом. По данным пресс-службы РЖД, он скончался от последствий COVID-19

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