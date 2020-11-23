Киев, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 23 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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За сутки заразились, в частности, 447 медработников и 491 ребёнок. От последствий, вызванных заражением, скончались 124 человека, госпитализированы 1165 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Киеве — 1212, а также в Днепропетровской и Киевской областях — 1093 и 870 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 635 689 случаев заражения коронавирусом, из них 11 075 случаев оказались смертельными.

Отметим, что 22 ноября 2020 года сообщалось примерно о 12 тыс. заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области торговцы крупнейшего на Украине рынка «Седьмой километр» заблокировали трассу, потребовав отменить «карантин выходного дня», введённый в стране.

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