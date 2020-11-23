Уфа, , 10:02 — REGNUM Башкирия готова принять инфицированных коронавирусом жителей республики, работающих вахтовым методом в Сибири, на Крайнем Севере и Якутии. Об этом 23 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, поступает тревожная информация о том, что вполне возможно, в Башкирию прибудут вахтовики-жители республики, которые работают на месторождениях в Якутии, Сибири и на Крайнем Севере: когда работает рядом много людей, то естественно, они могут заразиться.

По словам заместителя руководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, республика стала центром, где вахтовики проходят обсервацию. Через медучреждения региона прошло 25 тысяч таких работников. При этом ни один рабочий не уехал на месторождения инфицированным. В настоящее время участились звонки о том, что на месторождениях фиксируется рост заразившихся коронавирусом. В связи с этим чиновники ведут консультации с министерством здравоохранения по подготовке к приему вахтовиков.

Хабиров отметил, что несмотря на то, что вахтовики являются крепкими мужчинами, это будет очень серьезная нагрузка на систему здравоохранения, поскольку там есть заболевшие, а значит они займут койки. Сейчас ведутся переговоры с представителями компаний, чтобы понять, сколько там может быть инфицированных человек: может 50, а может и 300−500.

«Но мы своих никогда не бросаем. Наших ребят всех заберем, кого надо — в обсерватор, кого надо — будем лечить», — подчеркнул глава республики. И добавил, что нельзя их оставлять на месторождениях, поскольку там нет условий для лечения людей.

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