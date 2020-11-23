Кутаиси, Грузия, , 09:57 — REGNUM Жители грузинского села Жонети Цхалтубского муниципалитета (край Имеретия) в течение месяца выходят на акции протеста против строительства ГЭС Намахвани в ущелье реки Риони. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, сотни людей 22 ноября собрались возле здания турецкой компании «Энка», которая занимается осуществлением проекта. Активисты потребовали, чтобы организация прекратила работу и покинула Грузию.

«Крупные гидроэлектростанции неприемлемы для такой маленькой страны, как наша. Одно я знаю точно — строительство этой гидроэлектростанции не имеет ничего общего с электричеством. Это преднамеренный шаг по продаже страны», — заявил один из участников акции протеста.

Протестующие также заявляют, что строительство ГЭС будет представлять опасность для местных жителей, так это — сейсмически активный район.

Стоит отметить, что участники протестов против строительства ГЭС в русле реки Риони 25 ноября установили в Жонети палатки и каждый день организуют акции. 14 ноября они перекрыли трассу Кутаиси — Алпана, и правоохранители применили силу, чтобы убрать их с проезжей части.