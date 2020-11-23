Москва, , 09:47 — REGNUM В период пандемии коронавируса активность киберпреступников возросла примерно на 20−25%. Об этом заявил один из основателей «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в ходе онлайн-выступления на открытии Всемирной конференции по управлению интернетом 2020 года в китайском городе Учжэнь.

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«Мы живем в очень странное время. Пандемия COVID-19 изменила весь мир, а также изменила и киберпреступления, кибербезопасность и все киберпространство», — сказал Касперский.

Он отметил, что во время пандемии многие люди перешли на дистанционный режим работы и стали проводить больше времени онлайн, а сами компании не в состоянии гарантировать своим сотрудникам безопасность в интернете, чем и пользуются злоумышленники.

Для преступников, уверен Касперский, во время пандемии появились новые возможности мошенничества: «До COVID-19 мы фиксировали порядка 350 тысяч новых массовых кибератак в день, но сейчас мы выявляем порядка 400 тысяч. Активность киберпреступников возросла примерно на 20−25% во время пандемии COVID-19».

При этом специалист подчеркнул, что для компаний, работающих в сфере кибербезопасности, настало хорошее время, поскольку у них появилось много работы.