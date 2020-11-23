Петрозаводск, , 09:47 — REGNUM За два минувших выходных дня в Республике Карелия зарегистрировали семь новых летальных случаев от COVID-19. Таким образом с начала пандемии в регионе подтверждены 87 смертей от этой болезни. Об этом 23 ноября сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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По его словам, за прошедшие сутки в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ от COVID-19 скончалась жительница поселка Надвоицы 1953 года рождения. Также подтвержден еще один летальный исход от внебольничной пневмонии — скончался мужчина 1951 года рождения.

«Оба страдали сопутствующими патологиями, которые повлияли на течение болезни», — пояснил глава республики.

Таким образом в Карелии с начала пандемии от ковида умерли 87 человек. Смертность от COVID-19 в республике составляет 14,2 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 24,7 случая на 100 тысяч населения.

За прошедшие сутки в республике выявили еще 323 новых носителя SARS-CoV-2, среди которых 52 ребенка, а у 289 есть признаки заражения. Самое большое число инфицированных выявлено в Петрозаводске (197), в Кондопожском (49), Прионежском (19) и Медвежьегорском (11) районах.

«В стационарах находятся 684 человека, из них в состоянии средней тяжести — 616 (+38 за сутки), тяжелых — 56, на ИВЛ — 12», — уточнил Парфенчиков.

С начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 12 785 человек, из них 6685 человек выписаны, в том числе 124 за последние сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2387 человек, в том числе 31 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 90 человек умерли от пневмонии.

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