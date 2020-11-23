Челябинск, , 09:45 — REGNUM В Челябинской области к 23 ноября скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Эти данные содержатся в официальном сообщении оперштаба.

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От COVID-19 ушли из жизни четыре человека. Среди них 79-летняя женщина и мужчины 43, 66 и 70 лет. От других заболеваний умерли пятеро граждан. У 74-летней женщины были хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь, у 33-летнего мужчины — алкогольный цирроз печени и портальная гипертензия, у 48-летнего — инфаркт головного мозга и гипертоническая болезнь, у 72-летнего — атеросклероз аорты и коронарных артерий плюс кардиосклероз, а у 81-летнего — хроническая обструктивная болезнь лёгких и лёгочно-сердечная недостаточность.

С начала пандемии в регионе от ковида умерли уже 259 граждан. Ещё 549 скончались от других причин.