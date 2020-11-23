Махачкала, , 09:44 — REGNUM Следователи задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана. Он подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму и организации убийства, пишет ТАСС.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники главного следственного управления СК России. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане были задержаны трое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. По данным следствия, они заставили жителя города Дербента признаться в сбыте наркотического средства и вымогали у него 1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. В настоящее время полицейские взяты под стражу.