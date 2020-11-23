Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM Семейная пара в Нур-Султане крала в бутиках одежду, пряча её в коляске с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы Казахстана.

Мужчина и женщина обокрали два бутика в одном из торгово-развлекательных центров Нур-Султана. Общая стоимость украденных вещей оценивается в 130 тыс. сумов ($12,5).

Кража попала на камеру видеонаблюдения. Полиция задержала 34-летнего главу семейства. Мужчина дал признательные показания и вернул украденные вещи в магазин.

Правоохранительные органы устанавливают причастность семьи к аналогичным преступлениям, совершенным ранее. Проводится расследование по ст. 188 УК Казахстана («Кража»).