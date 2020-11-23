Чита, , 09:37 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, на минувших выходных изыскали возможность развернуть 56 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Так, 30 коек открыто в Агинской окружной больнице, 26 — в Шилкинской ЦРБ.

«Мы наращиваем коечный фонд в зависимости от эпидситуации. На минувшей неделе установлены дополнительные койки в действующих моностационарах Читы и районов края», — пояснила глава краевого минздрава Анна Шангина.

В настоящее время пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в госпитализации, принимают 19 медицинских организаций — девять в Чите и десять в районах края. Всего в них развернуто 2048 коек, из которых сегодня заполнено 1743 или 85%. На амбулаторном наблюдении сейчас находятся 7242 забайкальца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 20 ноября общее число выявленных в Забайкалье носителей коронавируса составляло 16 829 человек, причём 271 из них добавился только за сутки.

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