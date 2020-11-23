Белгород, 23 ноября 2020, 09:46 — REGNUM Первый видеоролик для жителей Белгородской области снял 23 ноября врио губернатора Вячеслав Гладков. Он разместил его на своей странице в социальной сети и пожелал всем удачного дня.
Рано утром глава региона прошёлся по Гражданскому проспекту в Белгороде.
Врио губернатора представили управленческому активу Белгородской области 20 ноября полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев и сенатор от Белгородской области, экс-губернатор Евгений Савченко.
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