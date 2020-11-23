Белгород, , 09:46 — REGNUM Первый видеоролик для жителей Белгородской области снял 23 ноября врио губернатора Вячеслав Гладков. Он разместил его на своей странице в социальной сети и пожелал всем удачного дня.

Рано утром глава региона прошёлся по Гражданскому проспекту в Белгороде.

«Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у меня первый рабочий понедельник на новом месте, иду на работу. Хочу пожелать всем здоровья, всем вам и вашим близким, и удачного дня», — говорит Вячеслав Гладков.

Врио губернатора представили управленческому активу Белгородской области 20 ноября полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев и сенатор от Белгородской области, экс-губернатор Евгений Савченко.

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