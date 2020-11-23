Челябинск, , 09:35 — REGNUM В Челябинской области к 23 ноября за сутки выявили ещё 223 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Среди них шестеро школьников. Отметим, число выявленных носителей снова выросло. Ранее их было 219.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 24 837 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 7394. А выздоровели и уже выписаны 16 593 пациента.