Кемерово, , 09:33 — REGNUM Администрация и первичные профсоюзные организации Кемеровского государственного университета (КемГУ) сообщили о материальной поддержке работникам и обучающимся, переболевшим COVID-19 или вирусной пневмонией.

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Выплата составляет пять тысяч рублей каждому.

«В сложных случаях, когда работник понёс серьёзные финансовые затраты на лечение, сумма выплаты может быть увеличена до десяти тысяч рублей. По словам переболевших, пребывание на больничном листе, затраты на лечение, реабилитацию крайне негативно сказались на семейном бюджете, поэтому своевременная материальная поддержка для них чрезвычайно важна», — прокомментировала председатель первичной организации КемГУ профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Протасова.

Для получения выплаты после выздоровления сотрудникам или студентам необходимо обратиться в соответствующий профком с личным заявлением на имя ректора КемГУ и приложенными к нему документами, подтверждающими факт перенесённого заболевания.