Москва, , 09:32 — REGNUM Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался 23 ноября в Москве на 59-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Виктор Зимин r-19.ru

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Он руководил Хакасией с 2009 по 2018 год, в последнее время занимал должность замгендиректора ОАО «РЖД» — начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Власти Хакасии выражают соболезнования родным и близким Виктора Зимина.

Добавим, по данным пресс-службы РЖД, Виктор Зимин скончался от последствий заражения коронавирусом.

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