Варшава, , 09:30 — REGNUM В польском городе Гарки, который находится в Велькопольском воеводстве, поезд сбил мотоцикл. В результате столкновения два человека, ехавшие на мотоцикле, погибли. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Происшествие случилось 22 ноября в 20:37 по местному времени (22:37 по московскому времени) на неохраняемом железнодорожном переезде. Мотоцикл хотел проехать пути, однако не успел опередить приближающийся пассажирский поезд, двигавшийся из Вроцлава в Варшаву, и избежать столкновения с составом.

Известно, что погибшие были жителями города Гарки, где и произошло столкновение. Им было 30 и 35 лет. В поезде находилось 90 пассажиров. С опозданием их доставили в пункты назначения.