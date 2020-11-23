Уфа, , 09:33 — REGNUM Усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции для граждан старше 65 лет необходимо в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

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По его словам, руководство республики постоянно анализирует структуру смерти пациентов с COVID-19 и поступающих на лечение таких пациентов. Было зафиксировано, что чаще всего летальные случаи приходятся на пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, и это не является новостью.

Хабиров отметил, что прошло две недели после введения обязательной самоизоляции таких граждан в Башкирии. За это время снижение заболеваемости граждан пожилого возраста произошло лишь на 2%. Это является свидетельством того, что руководство региона не дорабатывает в этом направлении и работает не эффективно.

Глава Башкирии подчеркнул, что сам он против того, чтобы штрафовать пожилых людей. «Но потом они нам даже скажут спасибо», — отметил Хабиров.

Поэтому он поручил чиновникам активизировать эту работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике за сутки было выявлено 130 случаев заражения коронавирусом.

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