Чита, , 09:29 — REGNUM В Забайкальском крае чиновники выявили нарушения в системе оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, к примеру, в центральной районной больнице села Кыра период ожидания врача на дом в районном центре составляет 2−3 часа, но в отдаленных селах — до 12 часов.

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В Балейском районе имеется проблема длительного ожидания пациентами результатов мазка ПЦР из лаборатории клинической больницы №3 поселка Первомайский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 20 ноября общее число выявленных в Забайкалье носителей коронавируса составляло 16 829 человек, причём 271 из них добавился только за сутки.

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