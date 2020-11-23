Москва, , 09:27 — REGNUM Главные качества настоящего мужчины — мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%), физическая сила (9%) и смелость (9%). Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Также настоящий мужчина должен быть умным (7%), обладать силой воли (6%) и хорошо зарабатывать (5%). В меньшей степени важны трудолюбие (4%), доброта (4%), забота и любовь (3%).

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Настоящими мужчинами считают себя большинство мужского населения России (56%). Среди качеств антиподов настоящих мужчин названы: агрессия, слабость, трусость и вредные привычки — алкоголизм, наркомания.

Опрос проведен в сентябре 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России считают основным качеством мужчин — трудолюбие (72%), женщин — заботливость (60%).

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