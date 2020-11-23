Ташкент, , 09:22 — REGNUM Законодательство в сфере здравоохранения в Узбекистане планируют объединить в единый кодекс, сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий проект министерства здравоохранения.

Проект кодека, разработанный минздравом, объединяет и унифицирует множество норм действующего законодательства. Документ регламентирует медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Особое внимание уделено образованию и науке в сфере здравоохранения. Подробно рассмотрена организация санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того, отражены механизмы финансирования системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций планируют выделить по $200 млн на развитие системы здравоохранения Узбекистана.

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