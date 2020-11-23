Пермь, , 09:22 — REGNUM В Пермском крае оборот организаций общественного питания в январе-октябре 2020 года сократился на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Пермьстат.

За десять месяцев 2020 года оборот общепита составил 14 млрд 620,8 млн рублей, тогда как в январе-октябре 2019 года — 19 млрд 929,9 млн рублей. Также отмечено снижение оборота розничной торговли с 46,1 млрд рублей до 44,8 млрд рублей.

Напомним, в Пермском крае с 1 апреля введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Жесткие ограничения коснулись организаций общепита. Они не работали более четырех месяцев. Исключение составили те предприятия, которые функционировали в формате «на вынос».

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