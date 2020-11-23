Кызыл, , 09:21 — REGNUM В Туве лучшим участникам губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» вручили солнечные электростанции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на награждение 50 успешных животноводов выделено 3,5 млн рублей.

Отмечается, что они стали лучшими по результатам окотной кампании и сохранению поголовья скота. В частности, Менги Хертек за два года получил приплод 400 голов, Буян Донгак — 398 голов.

«Стоимость 1 комплекта солнечной электростанции составляет 77 778 рублей, из них 70 000 рублей субсидируется из средств республиканского бюджета, а 7778 рублей (10%) — собственные средства участника», — отметили в правительстве.

В комплект электростанции входят две солнечные панели на 150 Ватт, инвертор, солнечный контроллер, аккумулятор и различные комплектующие.