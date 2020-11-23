Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM У здания администрации Екатеринбурга появятся новые камеры видеонаблюдения. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов местным СМИ.

Как передаёт портал «Е1», несколько дорожных камер возьмут под контроль участок проспекта Ленина от улицы Вайнера до переулка Банковского. Там часто совершаются нарушения, затрудняющие движение на центральном проспекте. В частности, водители занимают автобусную остановку, а стоящие в пробке автомобили иногда останавливаются на пешеходном переходе

Заявка на установку камер подана в региональный минтранс. Устройства поставят в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД заявляли об установке более 100 новых камер в городе в течение 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале установят более 100 новых камер ГИБДД