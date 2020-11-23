Чебоксары, , 09:08 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев «захворал чуть-чуть». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 ноября, заявил на планёрке в правительстве глава республики.

Совещание в правительстве переведено в онлайн-режим.

«Сегодня мы работаем в максимально дистанционном режиме. Я, к сожалению, тоже захворал чуть-чуть. Был сильный насморк, пока ещё долечиваюсь, чтобы завтра уже наверняка быть здоровым и выехать в командировку», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах с 9 по 15 ноября заболели острыми респираторными заболеваниями 5468 жителей, что на 80,2% выше среднемноголетнего уровня. Еженедельный пороговый уровень превышен на 52%.

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