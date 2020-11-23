Чебоксары, 23 ноября 2020, 09:08 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев «захворал чуть-чуть». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 ноября, заявил на планёрке в правительстве глава республики.
Совещание в правительстве переведено в онлайн-режим.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах с 9 по 15 ноября заболели острыми респираторными заболеваниями 5468 жителей, что на 80,2% выше среднемноголетнего уровня. Еженедельный пороговый уровень превышен на 52%.
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