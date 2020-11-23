Пермь, , 09:07 — REGNUM В Перми полиция завершила расследовании уголовного дела, фигурантом которого является бывший главный врач краевого Центра медпрофилактики Марина Д. В настоящее время она знакомится с материалами, после чего уголовное дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд — для рассмотрения по существу, сообщает издание «Коммерсантъ».

Экс-руководителю Центра медицинской профилактики инкриминируют ряд преступлений, связанных с хищением денег, выделенных учреждению.

Марина Д. задержана летом 2019 года. Первоначально ей инкриминировали мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере по двум эпизодам: хищению субсидий (более 366 млн рублей) в 2015—2016 годах и получению от предпринимателя около 600 тыс. рублей в качестве возврата по формальным договорам. Свою вину Марина Д. не признает. Впоследствии были установлены новые эпизоды и возбуждены новые уголовные дела также по фактам мошенничества.

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