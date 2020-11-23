Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 172 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 178 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 66 лет, 74 года, 80 лет и женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе умерли 698 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях интенсивной терапии находятся 182 человека, на ИВЛ — 58 пациентов».Всего в регионе зарегистрировано 21 431 случай заражения коронавирусом, в том числе у 1371 ребенка; 17 329 человека выписаны с выздоровлением (+66 за сутки).