Москва, , 09:04 — REGNUM В цифровой образовательной платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) провели свыше 3 млн онлайн-уроков с 19 октября, за время дистанционного режима обучения у старшеклассников. Об этом 23 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Больше всего занятий прошло по английскому языку — около 580 тыс., математике и математическим наукам — более 576 тыс., русскому языку — 322 тыс.

«Несмотря на возросшую в полтора раза нагрузку на электронные журналы и дневники, «МЭШ» работает бесперебойно», — говорится в информации.

В публикации напомнили, что с 19 октября ученики с шестого по 11-й класс находятся на дистанционном обучении.