Варшава, , 08:59 — REGNUM На заборе одного из костелов в польском Рейовце в рамках выставки «Войтыла. Грамматика жизни» были вывешены фотографии первого в истории Папы Римского польского происхождения — Иоанна Павла II. Однако утром 22 ноября было обнаружено, что кто-то изрезал их ножом. Об этом передает Polskie Radio 24.

Как сообщил руководитель ассоциации Civitas Christiana, которая выступила организатором выставки, Марцин Сулек, большие фотографии находились на заборе рейовицкого костела с четверга 19 ноября. Они должны были там провисеть несколько недель с целью презентации в Рейовце, после чего их должны были отправить в Демблин.

Вероятнее всего, неизвестные уничтожили их в ночь на 22 ноября. Марцин Сулек добавил, что изрезанные фотографии останутся там, как напоминание о недопустимости нападений на церковь.

Институт национальной памяти объявил, что перепечатает новые фотографии выставки, чтобы жители Демблина смогли их увидеть, а мероприятие продолжилось в запланированном режиме.