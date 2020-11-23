Москва, , 09:02 — REGNUM Оценку состоянию дорог в российских городах дали жители страны. Результаты такого исследования сервиса по поиску работы Superjob 23 ноября приводит РБК.

Согласно условиям опроса сервиса, респонденты должны были оценить качество дорог по четырехбалльной шкале (от пяти до двух). Отмечается, что в большинстве случаев данный балл оказался выше в сравнении с прошлым годом.

Первое место по качеству дорог оказалось у Тюмени, при том, что средний бал у города снизился с 4,25 до 4,18. В то же время Тюмень оказалась единственным в России городом, где оценка опрошенных оказалась выше четырёх баллов, и никто не поставил им самую низкую оценку. Дороги города как «отличные» оценили 32% респондентов.

На втором месте по данному показателю оказалась Казань, где средний балл составил 3,73 в состояние дорог «хорошим» и «отличным» назвали 63% опрошенных. На третьем месте Москва (средний балл 3,66), где дороги «хорошим» и «отличным» считают 59% респондентов. Кроме того, хорошим и отличным качество дорог свыше 50% опрошенных считает в Набережных Челнах (средний балл 3,65) и в Воронеже (средний балл 3,45).

При этом наиболее некачественными опрошенные назвали дороги в Астрахани (средний балл 2,74), Томске (2,73), Иркутске и Рязани (по 2,71) и Новосибирске (2,69).

Опрос был проведен в период с 20 октября по 16 ноября и в нем принимали участие по 1,5 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1 тыс. респондентов из городов-миллионников и по 700 россиян из городов-полумиллионников.