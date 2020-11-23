Ташкент, , 08:54 — REGNUM Министерство высшего образования Афганистана и министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает 23 ноября агентство Kun.uz.

Стороны договорились отправить афганских студентов в учебные заведения Узбекистана. Документ также определяет порядок сотрудничества между вузами двух стран.

В частности, планируется наладить обмен учебно-методическими материалами, участие профессорско-преподавательского состава в совместных мероприятиях и сотрудничество в научно-исследовательской работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков посетил Кабул в составе узбекистанской делегации. Он встретился с главой администрации президента Афганистана Мухаммадом Шакиром Коргаром.

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