Михайловск, Ставропольский край, , 08:55 — REGNUM Шпаковский районный суд на Ставрополье вынес приговор местному жителю, который обманом собирал деньги с мигрантов. Его сообщник находится в международном розыске, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что с декабря 2018 по март 2019 года осужденный и его сообщник перевезли на Ставрополье 36 граждан Узбекистана и устроили их на работу в теплицы в городе Михайловске. После этого они помогли иностранцам оформить документы на получение патентов на пребывание и временное трудоустройство в России.

Вместе с тем фигуранты скрыли от приезжих и их работодателей, что патент можно продлить на период, за который уплачен налог на доходы физлиц. С каждого мигранта злоумышленники ежемесячно брали по 3780 рублей якобы для продления патента.

За организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастника, объявленного в международный розыск, выделено в отдельное производство.