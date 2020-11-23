Москва, , 08:51 — REGNUM Учителя школ Москвы за месяц дистанционного обучения (с 19 октября) провели более 3 млн онлайн-уроков для учеников 6−11-х классов, сообщается на портале мэра столицы.

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За месяц бльше всего онлайн-уроков проведено по английскому языку — около 580 тысяч, математике и математическим наукам — более 576 тысяч, русскому языку — более 322 тысяч.

К «Московской электронной школе» ежедневно дистанционно подключаются свыше 500 тыс. учеников и педагогов. Школьники получили свыше 16 млн оценок в электронный дневник.

Как сообщало ИА REGNUM, перевод московских школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение с 19 октября вызвал негативную реакцию со стороны интернет-пользователей.

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