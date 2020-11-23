Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM В Пионерском районе Екатеринбурга десятки жилых домов 22 ноября оставались без холодной воды. Об этом пишут СМИ.

Также об отключении сообщали жильцы ряда других микрорайонов, в частности, ЖБИ. По данным муниципального предприятия «Водоканал», причиной стала авария на насосной станции. Вода подавалась в дома на пониженном давлении. Жители нижних этажей имели возможность её получать, а до верхних она не доходила. На месте ЧП работала аварийная бригада электриков.

Спустя несколько часов аварию устранили и давление началось постепенно повышаться. «Потребуется некоторое время для наполнение водоводов, чтобы давление полностью восстановилось», — отметили представители «Водоканала».