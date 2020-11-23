Сухум, , 08:46 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 22 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 214 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 106 пациентов, у 97 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 25 человек. Дополнительно 32 пациента с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии пять человек.

Всего в Абхазии, по данным штаба, выявили 5380 носителей SARS-CoV-2. Из них 3616 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 68 пациентов с диагнозом COVID-19.

Данные на 21 ноября в оперативном штабе Абхазии не сообщали. В течение 20 ноября коронавирус выявили у 34 человек. Тогда провели 118 исследований на SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Абхазии в последнее время наблюдается стабилизация эпидемиологической обстановки. В республике под пациентов с COVID-19 развернули 530 коек, что пока, по мнению министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакии, достаточно при текущей ситуации.