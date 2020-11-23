Псков, , 08:42 — REGNUM За последние сутки в Псковской области зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 80 случаев в Пскове и 39 случаев в Великих Луках, сообщили 23 ноября в региональном оперштабе.

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Воскресный суточный показатель — на один случай больше, чем субботний, и на три случая больше, чем было в минувшую пятницу.

Нарастающим итогом в Псковской области подтверждено 11 205 случаев инфицирования за время пандемии. Из числа заразившихся и заболевших выздоровели 5964 человека, в том числе 21 человек выписан за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 72 жителя Псковской области.

Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, за воскресенье в ранее зафиксированных активных очагах новых случаев заболевания не обнаружено.

Накануне был обнаружен новый очаг коронавируса в Свято-Благовещенском Никандровском монастыре в Порховском районе. Положительные тесты получены у священнослужителя и четверых сотрудников монастыря. Идет работа по локализации этого очага. Также вспышка инфекции была выявлена в отделении травматологии Псковской областной клинической больницы, где заболели восемь пациентов.

Напомним, в Псковской области до 6 декабря 2020 года пролонгированы действующие меры по противодействию коронавирусной инфекции, в том числе обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. При этом вводится ряд новых мер, в том числе направленных на защиту беременных женщин. Всем работодателям Псковской области рекомендовано воздерживаться от направления сотрудников в служебные командировки в другие регионы РФ и за пределы России.

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