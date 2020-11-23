Махачкала, , 08:50 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Дагестане против троих сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики, которые заставили местного жителя оговорить себя и вымогали у него деньги за непривлечение к ответственности. Подозреваемые взяты под стражу, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 1 августа текущего года подозреваемые доставили в отдел полиции в городе Дербенте 29-летнего местного жителя, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. В отделе полицейские избили мужчину и потребовали, чтобы он признался в сбыте наркотического средства в значительном размере. В случае отказа сотрудники МВД пригрозили подбросить ему наркотическое вещество в крупном размере, за что он сможет лишиться свободы на срок до десяти лет .

Потерпевший согласился, после чего один из полицейских положил сверток с наркотиком в наружный карман его брюк. Извлекли сверток подозреваемые уже у в присутствии понятых. В результате на мужчину завели уголовное дело.

Затем злоумышленники потребовали у пострадавшего 1 млн рублей за непривлечение к ответственности, но мужчине удалось снизить вымогаемую сумму в два раза. В тот же день он попросил своих родственников и знакомых перевести ему на карту 350 тыс. рублей, затем снял деньги и передал их подозреваемым.

После того как потерпевшего отпустили, он обратился в правоохранительные органы. Полицейских задержали сотрудники собственной безопасности МВД Дагестана и регионального ФСБ. Им инкриминируется превышение должностных полномочий, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Между тем в пресс-службе главного управления МВД по Дагестану сообщили, что по данному факту руководством ведомства назначена служебная проверка. По ее результатам сотрудники могут быть уволены из органов внутренних дел.